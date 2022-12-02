مراسل قناة القاهرة الإخبارية ببيروت: حكومة ميقاتي تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية فعليا الإثنين المقبل

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت، إن حكومة نجيب ميقاتي تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية فعليا لأول مرة في جلسة الإثنين المقبل.

اجتماع لتسيير عدد من الأمور في الدولة

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية لقناة القاهرة الإخبارية، أن حكومة ميقاتي تواصل مهمتها في تصريف الأعمال التي بدأتها منذ شهر مايو الماضي، وبعد تحولها من حكومة كاملة الصلاحيات إلى تصريف أعمال بعد تولي مجلس النواب الجديد في مايو الماضي، وتتولى منذ بداية الفراغ الرئاسي صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي صلاحيات تسمح للحكومة أن تعقد اجتماعها، وبعد أن آلت هذه الصلاحيات للحكومة مجتمعة بات من الضروري أن تجتمع الحكومة لتسيير عدد من الأمور في الدولة بمختلف الاختصاصات وتجتمع الحكومة يوم الإثنين المقبل ولأول مرة بصلاحيات رئيس الجمهورية.

جدول أعمال مكون من 65 بندا

وتابع: «أمام الحكومة جدول أعمال مكون من 65 بندا في مختلف الاختصاصات، كما أن هناك اختلافا كبيرا يدور حول صلاحية الحكومة لعقد هذا الاجتماع لأن هناك فريقا سياسيا يرى أن الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال منقوصة الصلاحيات، وآخر يرى أن التشبث بهذا التفسير للدستور يعرقل حياة اللبنانيين، خصوصا أن ما يناقش يوم الإثنين يتعلق بالحياة اليومية للبنانيين منها الأدوية وطلبات تسيير أمور المؤسسة العسكرية ووزارة المالية ومختلف الوزارات».