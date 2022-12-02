محلل اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: تحديد سقف للنفط الروسي الورقة الأخيرة بيد أمريكا للهيمنة على أوروبا

قال المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد ياسين، إن تحديد سقف للنفط الروسي الورقة الأخيرة بيد أمريكا في فرض هيمنتها على القرار الأوروبي.

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية على شاشة قناة القاهرة الإخبارية: «أوروبا مهيمن عليها من قبل الولايات المتحدة في قرارها الخارجي وطريقة تعاملها خاصة مع روسيا، كما أن خطوة تحديد سقف للنفط الروسي قد تكون الورقة الأخيرة في يد الولايات المتحدة».

وتابع: «الأوروبيون طفح كيلهم بسبب الخسائر الاقتصادية الكبيرة لأنهم لم يعودوا قادرين على التحمل، وبات واضحا بالنسبة للأوروبيين أن الولايات المتحدة تستغل تبعات الأزمة الأوكرانية أبشع استغلال، لكي تنعكس بالتبعات الاقتصادية الأكثر خطورة بالنسبة للاتحاد الأوروبي».

واستطرد: «هذه الخطوة لا يمكن أن تأتي بالنتائج المرجوة لها من قبل الغرب، فتكلفة إنتاج النفط الروسي تتراوح بين 12 و20 دولارا، والسقف المحدد بـ60 دولارا، ومعنى ذلك أن هامش الربح لروسيا كبير ولا يمكن اعتبار هذا السقف انتصار للغرب في تحديد سعر النفط الروسي، كما أن هناك طرقا عديدة يمكن الالتفاف حولها من قبل روسيا».