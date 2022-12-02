محمد شاكر: قطاع الكهرباء يحظى بنصيب الأسد في التعاون بين مصر والإمارات

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة بالنيابة عن رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، في عيد الاتحاد الإماراتي الـ51، ناقلا تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51.

وأكد وزير الكهرباء، خلال الاحتفالية، العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره محمد بن زايد.

الإمارات تساند مصر في مواجهة التحديات

وأشار إلى مواقف الإمارات المساندة لمصر دائما لمواجهة التحديات في جميع المجالات، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء يحظى بنصيب الأسد في التعاون بين مصر والإمارات، موضحا أنه تم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي مع إحدى الشركات الإماراتية بحجم استثمارات 540 مليون دولار، إضافة إلى التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر.

العلاقات الأخوية بين البلدين

ولفت إلى العمق في العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدا أن التاريخ سيكتب للشيخ زايد آل نهيان أنه رسخ التعاون والعلاقات بين مصر والإمارات.