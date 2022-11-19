اتفاق بين الحكومة وشركة فورتسكيو فيوتشر لدراسة وتطوير الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

وقعت شركة فورتسكيو فيوتشر إنداستريز FFI والحكومة المصرية اتفاقية إطار عمل رئيسية على هامش قمة COP27، حيث اتفق الجانبان على العمل معاً على دراسة وتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة فى مصر.

وشركة فورتسكيو فيوتشر إنداستريز هى شركة مملوكة بالكامل لمجموعة فورتسكيو المدرجة فى الأسواق العالمية بقيمة سوقية تبلغ ما يقرب من 34 مليار دولار أمريكى.

ويعد هذا الاتفاق خطوة مهمة أخرى فى العلاقة القوية التى تجمع بين شركه فورتسكيو العالمية والحكومة المصرية، ويأتى امتداداً لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى وقت سابق من هذا العام، وبعد الاجتماع الأخير بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور أندرو فورست مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فورتسكيو فيوتشر إنداستريز.

وطبقاً للاتفاقية الملزمة يتم تخصيص أراضٍ حصرية إلى شركة فورتسكيو فيوتشر إنداستريز لدراسة موارد الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة الرياح التى يمكن توليدها لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لإنتاج الهيدروجين.

ويشمل المشروع إقامة محطات طاقة متجددة بسعة 7٫600 ميجاوات لإنتاج 330 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر وذلك عند الانتهاء من كافة مراحل المشروع.