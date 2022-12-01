حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1-12-2022 عاطفيا ومهنيا

زفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أخبارا سارة لمواليد برج الثور على المستوى المهني، بينما طالبت مواليد برج الحمل بالصبر على رزقهم، كما ذكرت تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة.

وذكرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر.

حظك اليوم برج الحمل 1-12-2022 على الصعيد المهني

يقترن القمر ونبتون في منزلك الثاني عشر اليوم مما يجعلك في حاجة للعزلة وعليك أن تنظم وتوضح أفكارك لمن حولك لكي يتفهمك.

حظك اليوم برج الحمل 1-12-2022 على الصعيد العاطفي

لا تبذل كثيرا من الطاقة اليوم وتحرّك بهدوء وفي حدود، وتذكر أن كل شيء يأخذ وقته ليتحقق.

حظك اليوم برج الثور 1-12-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الحادي عشر مما يدفعك لتنمية أعمال وتنمية مشروعاتك.

حظك اليوم برج الثور 1-12-2022 على الصعيد العاطفي

يمنحك فينوس وتواجده في منزلك الثامن طاقة عاطفية ودفئا في علاقتك بمن تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-12-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس بمنزل العمل مما يشعرك بالضغط ويقع على عاتقك مسؤوليات كبيرة.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-12-2022 على الصعيد العاطفي

لا تتسرع اليوم في أقوالك ولا تنزلق في حوارات.

حظك اليوم برج السرطان 1-12-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم بالنسبة لمواليد برج السرطان مما يمدهم اليوم بالقدرة على عمل تغيير جذري لنظام ساروا عليه منذ فترة.

حظك اليوم برج السرطان 1-12-2022 على الصعيد العاطفي

تكون واثقا من نفسك ومن قدراتك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد 1-12-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل المدخرات اليوم مما يدفعك لمناقشة أمور مادية تعود عليك بالنفع.

حظك اليوم برج الأسد 1-12-2022 على الصعيد العاطفي

يساعدك الوضع الفلكي اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب.

حظك اليوم برج العذراء 1-12-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم مما يثير أعصابك، وعليك أن تتحلى بالهدوء في عرض مطالبك.

حظك اليوم برج العذراء 1-12-2022 على الصعيد العاطفي

اهتم بمشاعر الطرف الآخر وتجنب العناد.

حظك اليوم برج الميزان 1-12-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تعبّر عن مشاعرك وتؤثر في الآخرين.

حظك اليوم برج الميزان 1-12-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الصحة والعمل اليوم مما يدفعك لإعادة تنظيم أعمالك.

حظك اليوم برج العقرب 1-12-2022 على الصعيد المهني

يكون لديك القدرة على التجاوب والتفاهم مع من حولك بصورة أفضل.

حظك اليوم برج العقرب 1-12-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر بمنزل الحب اليوم مما يعدك بأوقات عاطفية هانئة.

حظك اليوم برج القوس 1-12-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس، مما يتطلبك منك أن تتحلة الصبر والمرونة في تعاملك مع أي خلاف تتعرض له.

حظك اليوم برج القوس 1-12-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تحترس اليوم من النزاع والتمرد وكن متكتما وحذرا.

حظك اليوم برج الجدي 1-12-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع بروح هادئة ويمنحك الفلك جمالا في المظهر والجوهر.

حظك اليوم برج الجدي 1-12-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر بمنزل العلاقات مما يمنحك قدرة على الإقناع والتفاوض.

حظك اليوم برج الدلو 1-12-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر بمنزلك الثاني مما يدفعك للتركيز على إدارة أموال أو أعمال، ومراجعة حساباتك تجنبا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم برج الدلو 1-12-2022 على الصعيد العاطفي

حافظ على هدوء أعصابك.

حظك اليوم برج الحوت 1-12-2022 على الصعيد العاطفي

ييقترن القمر بنبتون في برجك ويمنحك سحرا وتألقا.

حظك اليوم برج الحوت 1-12-2022 على الصعيد المهني

تتحدث عن نفسك بثقة وقوة، فالفلك يعمل لصالحك اليوم.