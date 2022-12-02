حياة كريمة تطلق حملة «امسكو طرف الخيط وشاركوا في القرار» في كفر الشيخ

شهدت قرى«حياة كريمة»، بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إطلاق حملة «امسكو طرف الخيط وشاركوا في القرار»، لمديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بمراكز وقرى المحافظة.

يأتي هذا في إطار فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وحسناء يونس وكيل المديرية.

قضايا المرأة

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بمحافظة كفر الشيخ، أن الحملة تضمنت التوعية بالعديد من القضايا الخاصة بالمرأة والأسرة، وخاصة قضايا الزواج المبكر، وزواج القاصرات، وختان الإناث، والاتجار بالبشر، والتعليم، باشراف بسمة وليم، مدير إدارة شئون المرأة بالمديرية، وبالتعاون مع الرائدات الريفيات.

مشروعات تنموية حياة كريمة

يذكر أن الدولة تنفذ نحو 180 مشروعا خدميا بقرى «حياة كريمة» بمركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، التي تعاني من الفقر في الخدمات بتكلفة إجمالية بلغت نحو 10 مليارات جنيه، بهدف تنمية وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية بتلك القرى بالإقليم.