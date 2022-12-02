محمد الباز: زيارة الرئيس لقرية الحصص بالدقهلية تؤكد مدى اهتمام الدولة بمشروعات حياة كريمة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار قرية الحصص بمحافظة الدقهلية لعدة أسباب؛ أهمها أن هذه القرية تقريبا انتهت فيها مشروعات حياة كريمة وتحولت إلى قرية نموذجية.

مشروعات حياة كريمة

وأضاف الباز، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة النهار، أن الرئيس السيسي تحدث من قبل، وقال إن المسؤولين سينزلون للقرى بأنفسهم ويتابعون مشروعات حياة كريمة، منوها بأن زيارة الرئيس لقرية الحصص تنفيذ لوعد قطعه أمام الناس، وتؤكد مدى اهتمام الدولة بمشروعات حياة كريمة.

ولفت إلى أن مشروع حياة كريمة بعث الأمل في نفوس سكان القرى، متابعا: «الناس كانت تعبانة، وعايشة بدون أمل في المستقبل، وعشان كده الدولة كان لازم تتدخل وتصلح حياة الناس».

حديث الرئيس مع الفلاحين بشربين من أهم الحوارات

وتابع: «حوار الرئيس مع الفلاحين في قرية شربين من أهم الحوارات التي حدثت في السنوات الأخيرة، عشان الناس بتتكلم في مصر بفطرتها، وأول الحديث الناس كانت بتدعي للرئيس، وبعدين الرئيس فتح الحوار وقال عاوزين حاجة؟ وبتزرعوا أرز؟، فالفلاحين قالوا إننا ممكن يبقى عندنا إنتاجية أكبر بس التقاوي والكيماوي يتوفروا، والرئيس أوضح لهم الأمر وأسباب قلة التقاوي، وهنا الناس بدأت تتفهم الأمر».