محمد الباز عن كتابه «ياسين التهامي»: يوثق حالة روحية نادرة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه كل من مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، تقريرًا تلفزيونيا عن حفل توقيع ومناقشة كتاب «ياسين التهامي.. أسرار عميد دولة المداحين»، وقال الإعلامي مصطفى بكري، إنّ صدور كتاب عن الشيخ ياسين التهامي حدث في حد ذاته، وهذا الحدث يتعاظم عندما يكتبه الإعلامي الدكتور محمد الباز، مشيرًا إلى أن ياسين التهامي ظاهرة، وخاصة في صعيد مصر، حيث المريدين كُثر: «حضرت له في محافظات عديدة وشاهدت عددًا كبيرًا من الجمهور».

بكري: الكتاب سيكون مرجعية لأجيال كثيرة

وأضاف بكري «الكتاب في حد ذاته حدث يتناول الظاهرة من البداية إلى النهاية، وتأثر التهامي بشيوخ الصوفية وتأثيره في المجتمع المصري، وأنا سعيد بتواجدي هنا في حفل توقيع الكتاب، وسعيد بالتأريخ للرموز الوطنية والدينية، وهذا الكتاب سيكون مرجعية لأجيال كثيرة».

حالة روحية نادرة

وقال الإعلامي محمد الباز مؤلف الكتاب، إنّ الكتاب يسجل مسيرة الشيخ ياسين التهامي، عندما بدأت رحلته مع الإنشاد، كما أنه يوثق حالة روحية نادرة جدًا، مشيرًا إلى أنّ «التهامي» يتميز عن مداحين كثر بالحالة الصوفية الخالصة النادرة، التي جعلت الملايين من المتابعين في مصر والعالم كله يحبونه.

وأضاف أن الكتاب يعد جزءً قليلًا جدًا مما يستحقه التهامي: «هذا شخص زاهد، كان هناك معاناة من أجل إقناعه بالكتابة عنه، وخلال رحلة معه لمدة سنة ونصف من اللقاءات والمتابعات والنقاشات، استطعت أن أقدم كتابا فيه أسرارًا كثيرة عن حياته والمنشدين والصوفية والخطاب الديني».

كتاب مبني على المحبة

فيما قال الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بتانة الثقافية، إنّ الكتاب به طاقة إيجابية كبيرة جدًا، موضحًا: «الكتاب به بُعدًا يتعدى حدود المادة والورق، حيث تم نقل روح الشيخ ياسين ببراعة، والدكتور محمد الباز كاتب مجتهد وقال إن هذا الكتاب مكتوب بشكل مغاير لمنهجية الصحفيين، وهذا الكتاب مبني على المحبة بين الطرفين».

وقالت الإعلامية هدير أبو زيد، إنّ الكتاب يصدر تزامنّا مع احتفالنا بمولد سيدنا الإمام الحسين، ويشرح للناس سر صعود الشيخ ياسين التهامي وتصدره للقمة كل هذه السنوات، وعلّق مصطفى كفافي: «هذا يذكرنا بكتابنا العظيم جمال حمدان عندما قال إنّ للمصريين أجناس أربعة، وتحدث عن النوبة وقال إن أصولهم فرعونية، ووجه بحري، والسواحلية، ولما تحدث عن الصعيد قال إن أغلبهم أتى من شبه الجزيرة العربية، وأرى أن أهم فلكلور في الصعيد هو مدح سيدنا النبي»

وأكد: «حفلات ياسين التهامي يحضرها الآلاف، وتصل إلى أرقام ضخمة جدًا، وياسين التهامي البعض يلقبه بعمرو دياب الصعيد، رجل معروف بين كل أهالي الصعيد بقدرته على الذكر بشكل معين واستمتاع أهالي الصعيد بهذا النغم الصوتي والموسيقي».