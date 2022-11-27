محمد الباز: الأوضاع تتجه نحو الأفضل رغم الأزمة الاقتصادية الصعبة

قال الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «آخر النهار»، الذي يُعرض على شاشة «النهار»، إنه رغم الوضع الاقتصادي الصعب، إلا أن العاملين في سوق الأسهم والبورصة، استنتجوا أن الأوضاع تتجه نحو الأفضل، «طول الوقت متشتغلش غراب بين، وتفضل تقول الحياة ضايعة، المشكلات موجودة عشان نحلها وليس للبكاء بجوارها».

مصر تعرضت لمشكلات مضاعفة عن باقي العالم

وأضاف «الباز»، أن مصر تعرضت لمشاكل مضاعفة عن باقي العالم، فالعالم كله تضرر نتيجة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، لكن في مصر زاد عليها التحريض من المتآمرين، ودعاة التخريب، إلى جانب آثار إخفاقات من عهود سابقة.

نتمنى الأمور تسير من أفضل إلى أفضل

وتابع مقدم برنامج «آخر النهار»: «فيه كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، لكننا مش زينا زي العالم، عندنا تحريض وناس يتآمرون عليها، ونتمنى الأمور تسير من أفضل إلى أفضل».