الإعلامي محمد عبدالرحمن: الأزمة الروسية الأوكرانية ستتسبب في شتاء مرعب بالعالم

قال الإعلامي محمد عبدالرحمن، إن هذا الشتاء سيكون قارس البرودة على كوكبنا، وبالأخص في أوروبا المحرومة من معظم غاز التدفئة الروسي، وسيكون شتاء قاسيا في روسيا المثقلة بالعقوبات الغربية.

تدمير محطات الطاقة

وأضاف خلال تقديمه برنامج «هذا المساء» على قناة القاهرة الإخبارية: «فور تسلم أوكرانيا دولارات ويوروهات حلفائها لتصلح بها محطات الطاقة تقصفها روسيا وتدمرها مجددا، وسيكون شتاء يعض كل طرف أصابع الأطراف الأخرى منتظرا صرخة الألم وراية التسليم بالخسران ليتوج نفسه بطلا منتصرا».

شتاء رهيب على فقراء العالم

وتابع: «سيكون دون شك شتاء رهيبا على فقراء العالم، هؤلاء الذين يعض بطونهم الجوع بسبب حرب لا تبشرهم بوهم النصر، فلا نصر لهم في تلك الحرب ولا حتى تنذرهم بشبح الهزيمة لأنها حرب لا تحمل لهم غير واقعية واحدة فقط اسمها الموت جوعا دون حتى أن يفهموا لماذا يحدث لهم ذلك رغم أنهم لم يسبق لهم أن عضوا أصابع أحد قط».