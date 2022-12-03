تحصين 16 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالأقصر

أعلن الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أن المديرية تواصل تنفيذ أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2022، للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، حيث بلغ إجمالي أعداد الحيوانات المحصنة 16981 رأس ماشية، كما تم عقد 38 ندوة وحملات توعية إرشادية بيطرية.

الرقابة على أسواق الماشية

كما أكد «سلمي» استمرار اللجان الطبية البيطرية بإحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية بمراكز محافظة الأقصر، كل في يومه المحدد أسبوعيا وبشكل منتظم، موضحا أن مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها مستمرة في تنفيذ أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2022.

الحفاظ على الثروة الحيوانية

وناشدت المديرية مواطني الأقصر من مربي وتجار الماشية، بضرورة وأهمية مشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم وذلك لتحصينها، في إطار حرص المديرية على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من الأمراض الوبائية، وهدفًا في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقًا للتنمية المستدامة بها، ما يؤكد حرص المديرية على الحفاظ على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيواني.

وتأتي الحملة القومية الثالثة لعام 2022 تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.