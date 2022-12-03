تفاصيل إنهاء شقيقين لحياة عمهما في الشرقية.. خلاف على قطعة أرض

تراكمت الخلافات، وتفككت العائلة الواحدة، وضربت الكراهية بجذورها في القلوب، وتطور الأمر إلى مشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين العم وابني شقيقه وانتهت بمقتله.

تفاصيل مقتل مزارع على يد ابني شقيقه

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد باتهام عادل رشاد السيد محمد إسماعيل، وبهاء رشاد السيد محمد، بقتل عمهما عبده عبدالحميد محمد إسماعيل؛ عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث اعتديا عليه بالضرب باستخدام أدوات خشبية وحديدية ما أدى لوفاته.

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمها أول أمس في القضية التي قُيدت برقم 1587 لسنة 2022 جنح القرين، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة الثاني بالسجن 3 سنوات.

ابن المجنى عليه يروي تفاصيل صادمة

وقال أحمد عبده عبدالحميد محمد إسماعيل، ابن المجني عليه، ومقيم بالقرين، خلال التحقيقات، إنه حال تواجده بمسكنه نمى إلى علمه إصابه والده، وأنه تم نقله على إثرها لمستشفى القرين لمحاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

وأضاف، أنه علم بقيام المتهمين بالتعدي على والده بالضرب، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، وتعزيزا لذلك تحصل على مقطع فيديو رصد الحادث، إذ حاز المتهمان أسلحة بيضاء وعصى خشبية أعتدوا بها على والده.

خلاف بسبب قطعه أرض

وأشار إلى قيام المتهمين بارتكاب تلك الواقعة لما بينهما من خلافات سابقة على أرض زراعية، وحُرر عنها القضية رقم 557 لسنة 2022، جنح قسم القرين، والتي انتهت بالتصالح فيما بينهم أمام النيابة العامة، وعُقدت جلسة عرفية، إلا أن المتهمين أضمرا في نفسهما الانتقام فترصدا بوالده وأزهقا روحه.

جار المجنى عليه يحاول إسعافه دون جدوى

وفي السياق نفسه، قال عبدالمجيد حسيني عبدالمجيد حسن، جار المجني عليه، خلال التحقيقات، إنه حال تواجده بمسكنه تنامى إلى سمعه صوت مشاجرة واستغاثة المتوفى، فتوجه إليها محاولا فضها، فأبصر المتهم الأول محرزاً عصا خشبية وقد انتهى من اعتدائه على المجني عليه، وكان الأخير سابحا في دمائه، وحين ذلك أبصر تواجد المتهم الثاني بمحل الواقعة، فقام بفض تلك المشاجرة واصطحب المجني عليه للمستشفى محاولا إسعافه، إلا فارق الحياة.

وأشار إلى وجود خلافات بين المتوفى والمتهمين بسبب قطعة أرض زراعية، وذلك منذ فترة تقارب شهرين.