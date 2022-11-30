ضبط عامل بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات الجيرة

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص في البحيرة، لتعديه على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما، أسفرت عن وفاته، حيث تلقى قسم شرطة كفر الدوار، بلاغا بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات باستقبال عاطل، ومقيم بدائرة القسم، مُصاب بجروح متفرقة في الجسم، ووفاته عقب وصوله.

وبالانتقال وسؤال والده اتهم عامل، مقيم بذات دائرة القسم، بالتعدي على نجله بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما، لوجود خلافات حول الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي في البحيرة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام، واتخذت الإجراءات القانونية.