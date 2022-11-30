تفاصيل حبس عامل قتل صديقه في البحيرة بسبب خلافات الجيرة

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهم بقتل صديقه في كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بسبب مشاجرة بين الطرفين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث، بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

العقوبة القانونية المنتظرة على المتهم

وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم، يقول المحامي والخبير القانوني محمد عيد، أنه حسب المادة 46 من قانون العقوبات فإنه سيُعاقب حسب الآتي: «يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات التالية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، فإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي الإعدام، فإن عقوبة الشروع تصبح السجن المؤبد».

بلاغ إلى قسم شرطة كفر الدوار

كان قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تلقى بلاغا من أحد المستشفيات بعد استقباله لعاطل مُصاباً بجروح متفرقة في جسمه، أدت إلى وفاته عقب وصوله، واتهم والده عامل مقيم في نفس المنطقة، بالتعدي على نجله من خلال سلاح أبيض بسبب مشاجرة بين الطرفين.

القبض على المتهم

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، القبض على المتهم بقتل صديقه في البحيرة، واعترف بتفاصيل الواقعة كاملة، بعد مواجهته بالاتهامات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.