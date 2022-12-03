استمرار فعاليات مبادرة «أنت الحياة» لليوم الثاني على التوالي في المنيا

استمرت فعاليات مبادرة «أنت الحياة بالأخضر» في يومها الثاني بقرية المعصرة مركز ملوي بمحافظة المنيا، والتي تستهدف كافة الفئات والأعمار بهدف تنمية الوعي والمساهمة في بناء الإنسان المصري، وتنفيذًا أيضًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع فكر وبنية الإنسان نصب أولويات كافة الأجهزة والمؤسسات.

وشاركت مؤسسة حياة كريمة في «أنت الحياة بالأخضر» بالمنيا عدد من الجهات الشريكة للمؤسسة، على رأسها وزارة الصحة، ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة، والمجلس القومي للمرأة وجامعة المنيا.

وأيضا شاركت الدكتورة سماح أبوبكر عزت بورش حكي للأطفال في إطار بناء الشخصية المصرية وتنمية الوعي والفكر والثقافة.

محاربة الأمية الصغرى

وفي إطار محاربة الأمية الصغرى شاركت الهيئة العامة لتعليم الكبار مؤسسة حياة كريمة بقافلة امتحانات محو أمية، وفتح باب التقدم لمحو الأمية.

وفي إطار الحرص على التوعية بأخطار التدخين والمخدرات، شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بورش عمل توعوية للأطفال وكذلك للكبار.

مبادرة «أنت الحياة»

وحضر فعاليات اليوم الثاني للمبادرة الأستاذة ندا خضر، رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة، والأستاذة هند جلال، مدير إدارة التوعية، والأستاذ أحمد العمدة، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، د.مريم المنسق الطبي في المنيا، والسادة منسقي ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة، وفرق عمل الجهات والوزارات المختلفة.

وتستمر الفعاليات المختلفة للمبادرة حتى السادس من ديسمبر، على أن تجوب مبادرة «أنت الحياة» كافة محافظات الجمهورية.