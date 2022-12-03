حياة كريمة: المبادرة تكفلت بأكثر من 50 حالة إنسانية عاجلة في الدقهلية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة التكفل بأكثر من 50 حالة إنسانية عاجلة في مراكز محافظة الدقهلية ومركز شربين، شملت تعويضات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادثة ترعة السلام والشراقوة، كما شملت التدخلات توفير مشاريع تمكين اقتصادي ودفع مصروفات التعليم لعدد 2250 طالبا.

الكشف على 2000 مواطن ضمن القوافل المجانية

وأوضحت المؤسسة أنها أطلقت أربع قوافل طبية في مركز شربين استفاد منها نحو 2000 مواطن في تخصصات متعددة، شملت: «باطنة، نساء وتوليد، سمعيات، رمد، قلب، كلى ومسالك بولية، مخ وأعصاب، أورام، جراحة، و علاج طبيعي»، كما تم تحويل 38 حالة للعلاج في المستشفيات، علاوة على العمليات الجراحية المجانية، ضمن المحور الطبي.

توزيع صناديق الأمن الغذائي

وأشارت «حياة كريمة» إلى أن المؤسسة تمكنت من خلال مبادراتها المتعددة، من توزيع 62 ألف صندوق أمن غذائي على مستوى مراكز الدقهلية الـ18، مشيرة إلى أن حصة مركز شربين بلغت حوالي 9 آلاف صندوق أمن غذائي، بتكلفة تقترب من 9 ملايين جنيه، في إطار صعيد الأمن الغذائي.