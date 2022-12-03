حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. انخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في المحافظات اليوم، وأماكن سقوط الأمطار، إذ تشهد العديد من المناطق انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع سقوط أمطار، وتكون عدة ظواهر وهي الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط لحركة الرياح.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار أشارت التوقعات إلى سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تصل إلى 30% وذلك على محافظات السواحل الشمالية الغربية «مطروح، السلوم، العملين، الحمام» مع طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا وتكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية.

حالة الطقس اليوم السبت في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم السبت في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، فمن المتوقع أن يكون مائل إلى البرودة في الساعات الأولى من الصباح مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الشبورة المائية ونشاط لحركة الرياح.

وجاء طقس اليوم السبت في محافظات الصعيد، وهي: «المنيا، بني سويف، قنا، الأقصر، أسوان، سوهاج، الفيوم»، مائل إلى البرودة ليلا معتدل الحرارة باقي ساعات النهار مائل إلى البرودة ليلا مشمس.

أما طقس اليوم في محافظات السواحل الشمالية الشرقية، وهي «بورسعيد ورفح ووسط سيناء»، فمن المتوقع أن يكون غائم جزئيا مع تكون الشبورة وطقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.

وتنعدم تكون الشبورة المائية على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر حيث يكون الطقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مشمس مع نشاط لحركة الرياح وانعدام فرص سقوط الأمطار.