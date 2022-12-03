أحد المستفيدين من مبادرة «ابدأ»: تدعم القطاع الصناعي في مصر

قال الدكتور محمد صلاح، أحد المستفيدين من المبادرة الرئاسية «ابدأ» بحثت عن المصنعين لحل مشكلاتهم، وحلت الكثير منها في وقت قصير جدًا.

وأوضح «صلاح» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامية دينا عبد الكريم، والمذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري، أن القائمين على المبادرة هم شباب يتمتعون الحماس والطاقة المطلوبين لدعم القطاع الصناعي وتحويله لأكبر قطاع داعم للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن فريق المبادرة يتلقى معلومات المشكلة ويتابعها إلى أن تنتهى ويتم حلها بالتنسيق مع المسؤول المعني.

وأشار إلى أن مصنع شركته يقع في المنطقة الصناعية بجمصة، والتي تتضمن المصانع في محيط المنصورة الجديدة، لافتًا إلى أنه يعمل في مجال تصنيع مستحضرات العناية الشخصية ومواد التجميل، وتعد المنصورة الجديدة نقلة حضارية تبتعد عن المنصورة القديمة بحوالي 45 دقيقة، وتقع على بعض 10 دقائق من المنطقة الصناعية في جمصة.

وأكد أن إنشاء مدينة المنصورة الجديد سيؤدي لحالة من النشاط في المنطقة الصناعية بجمصة مع توفير فرص عمل كبيرة لسكان المنصورة الجديدة.