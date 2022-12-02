محمد الباز: افتتاح المنصورة الجديدة تدشين لمشروع مصري كبير لإنشاء مدن ذكية

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة كان يوما مختلفا، ويمكن أن نختصره في أنه كان يوما مبهجا.

وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، تدشين لافتتاح مشروع مصري كبير لإنشاء مدن ذكية من الجيل الرابع.

وتابع «الباز»: «في المعتاد الخيمة اللي بيحصل فيها افتتاح أي مشروع بتكون أصغر بكتير، وبيكون موجود الرئيس ورجال الدولة وعدد من الإعلاميين، والعدد مبيبقاش كبير، لكن أمس، خلال الافتتاح، حضر عدد كبير جدا من أهالي الدقهلية، ودي كانت إشارة أن الدولة بتقول للناس المشروعات دي بتاعتكم».

واختتم: «اللي بيحصل على الأرض، وافتتاح المشروعات، رسالة بأننا نقدر نبني»، منوها بأن المنصورة الجديدة مشروع دولة، وبدأ فيه العمل قبل ثورة يناير.