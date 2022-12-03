عمرو دياب يشعل مهرجان «ميدل بيست» في الرياض بحفل جماهيري كبير

أحيا الفنان عمرو دياب حفلًا غنائيًا ناجحًا في مهرجان ميدل بيست الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقدم عمرو دياب أغنيتين هما «هتدلع»، و«ب وح وب وك»، مع الديجي العالمي SALVATORE GANACCI، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد بالآلاف لمتابعة الحفل.

وحيا عمرو دياب جمهوره في نهاية الحفل موجها الشكر لكل من ساهم في اخراج الحفل بهذا الشكل المتميز.

الجدير بالذكر أن عمرو دياب هو أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر منصة أنغامي منذ إطلاقها.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.

حفل عمرو دياب في موسم الرياض

وأحيا النجم عمرو دياب مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

و شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبير حيث رفع الحفل شعار كامل العدد، حرص الجمهور على التوافد لمسرح أبو بكر سالم المحتضن للحفل في بوليفارد الرياض قبل ساعات طويله من بداية الحفل، والذي قدم خلال باقة من أجمل أغنياته مثل ده لو اتساب، بحبه، برج الحوت، وياه، زي مانتي، اللوك الجديد، اللي يمشي، قمرين، نور العين، العالم الله، مرايتها، وغيرها من الأغاني.