إليسا تحيي حفلا غنائيا على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًا على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام في مدينة جدة السعودية حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري.

حضر حفل إليسا و الذي أقامته إحدى شركات الأزياء عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي على رأسهم أمينة خليل ولبلبة وبوسي شلبي، والنجمة العالمية شارون ستون، ومحمد التركي رئيس المهرجان والفنانة الأمريكية ميشيل رودريغز والفنانة الهندية بريانكا شويرا.

أغنية «أنا وبس»

وطرحت الفنانة اللبنانيه إليسا مؤخرا أغنية «أنا وبس» هي ثاني أغنيات ألبوم إليسا الجديد، والذي طرحت منه منذ شهرين أولى الأغنيات وهي «من أول دقيقة» مع الفنان المغربي سعد لمجرد والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت «التريند» في العديد من الدول العربية والاجنبية و تخطت الاغنيه حتي الان حاجز 300 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة: «بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه…لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه..وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه…ده من أول دقيقة حبك قلبي مال».

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