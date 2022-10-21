تصل لـ 9 آلاف جنيه.. نفاد تذاكر حفل إليسا وهيفاء وهبي في موسم الرياض

فتح باب الحجز للحفل الاستثنائي الذي يجمع إليسا وهيفاء وهبي على مسرح «محمد عبده أرينا»، للمرة الأولى ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، والمقام يوم 28 أكتوبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء، وبعد ساعات من فتح الحجز تم بيع عدد من الفئات بالكامل بينما لم يتبقَ سوى عدد محدود من التذاكر في فئات الـ VIP.

وتأتي تذاكر حفل إليسا وهيفاء وهبي في موسم الرياض، في 6 فئات تبدأ من 360 ريالا سعوديا وتصل لـ 1700 ريال سعودي، حيث تبيع ما يقرب من 5 آلاف تذكرة، وفقا للموقع الرسمي للحجز:

- الفئة البرونزية: يبلغ سعر التذكرة 360 ريالا سعوديا وهو ما يوازي، 1800 جنيه مصري.

- الفئة الفضية: يبلغ سعر التذكرة 420 ريالا سعوديا وهو ما يوازي، 2000 جنيه مصري.

- الفئة الذهبية: يبلغ سعر التذكرة 575 ريالا سعوديا، وهو ما يوازي 3000 جنيه مصري.

- فئة البلاتنيوم: يبلغ سعر التذكرة 862 ريالا سعوديا وهو ما يوازي 4500 جنيه مصري.

- الفئة الماسية: يبلغ سعر التذكرة 1150 ريالا سعوديا وهو ما يوازي 6000 جنيه مصري.

- فئة الرويال: يبلغ سعر التذكرة 1725 ريالا سعوديا، وهو ما يوازي 9000 جنيه مصري.

شروط حفل إليسا وهيفاء وهبي في موسم الرياض

ووضعت الشركة المنظمة للحفل عددا من الشروط للحضور منها منع الدخول للملابس المخالفة للذوق العام والعادات والتقاليد، وشددت على ضرورة الحفاظ على العادات والتقاليد، كما يمنع دخول السوائل والمأكولات، بالإضافة إلى القداحات والسجائر الإلكترونية.

إليسا وهيفاء وهبي تتغلبان على خلافاتهما بـ «هنغني كمان وكمان»

وتعتبر تلك المرة الأولى التي تجتمع فيها إليسا مع هيفاء وهبي في حفل واحد، حيث كان هناك عدد من الخلافات بينهما منذ سنوات ولكن تم التغلب عليها، ونشأت بينهما علاقة صداقة حتى ظهرت هيفاء في كليب أغنية «هنغني كمان وكمان» التي أطلقتها إليسا في أبريل 2020، تزامنا مع جائحة كورونا.