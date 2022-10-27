في عيد ميلادها الـ50.. أبرز المحطات في مشوار إليسا الفني

تحتفل المطربة اللبنانية إليسا، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الـ50؛ إذ أنها من مواليد مثل هذا اليوم 27 أكتوبر عام 1972.

أبرز المحطات في مشوار إليسا الفني

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز المحطات في مشوار إليسا الفني:

ألبومات غنائية صنعت اسم إليسا

أطلقت إليسا أول ألبوماتها عام 1998، الذي يحمل عنوان «بدي دوب»، وصوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وظل هذا الألبوم الأكثر ألبومات مبيعًا حتى عام 2000.

وفي 2002، طرحت إليسا ألبوما جديدا، يحمل اسم «عيشالك»، حصلت به على جائزة الموريكس دور، للمرة الأولى عن فئة أفضل فنانة عربية.

جوائز إليسا

وخلال مشوارها الفني، حصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك 3 جوائز الموسيقى العالمية، و6 جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية.

وصنفت إليسا كأفضل الفنانين مبيعا في الشرق الأوسط، كما صنفتها مجلة فوربس الأمريكية عام 2017 من أغنى الفنانين في العالم العربي.

أغنية من أول دقيقة

وحققت إليسا نجاحا كبيرا بأغنيتها «من أول دقيقة»، الذي شاركها فيها الغناء سعد لمجرد؛ إذ نالت في 5 أشهر فقط 280 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب».

وأغنية «من أول دقيقة» كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال