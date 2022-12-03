المدير الإقليمي بالصليب الأحمر لـ«القاهرة الإخبارية»: نعاني من نقص التمويل

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن نقص التمويل المقدم لمنطقة الشرق الأوسط يغرق مناطق الصراعات في مزيد من الاضطرابات، مؤكدة أن الوضع في اليمن يثير قلقًا خاصة بعد وصول نصف سكانه إلى حافة المجاعة.

نقص التمويل

وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي بلجنة الصليب الأحمر بالشرق الأوسط، إنه لأول مرة منذ بداية الأزمة هذا العام نعاني من نقص التمويل، وعادة التمويل يكون بشكل جيد للغاية، ولكن لأول مرة نعاني من النقص في التمويل، خاصة وأن العمل في اليمن يسير بشكل معقد.

اليمن كان البلد الأعلى في معدل الإصابات بفيروس كورونا

وأوضح «كاربوني» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لفضائية القاهرة الإخبارية، أن اليمن كان البلد الأعلى في معدل الإصابات بفيروس كورونا وقتل الكثير من العاملين بالصليب الأحمر خلال تفشى الجائحة.