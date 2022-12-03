أماكن طرح 2797 قطعة أراضي إسكان متوسط في أسيوط الجديدة.. التسجيل غدا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح كراسة الشروط الخاصة بقطع أراضي الإسكان المتوسط في 5 مدن بمحافظات الصعيد، عن طريق أسبقية الحجز، وذلك خلال المرحلة التكملية للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بالطرح السابق في شهر يونيو الماضي ولم يسحبوا جدية الحجز، حيث يتم التسجيل على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان بداية من 4 حتى 15 ديسمبر الجاري.

أماكن طرح الأراضي في أسيوط الجديدة

وتضمنت قطع الأراضي المطروحة بمدينة أسيوط الجديدة ضمن الإسكان المتوسط 2797 قطعة، بمساحات مختلفة، في المناطق الآتية:

- منطقة التوسعات الشمالية الغربية بمنطقة 1304 فدادين بالحي الخامس مجاورة «1-2-3» بـ1405 قطع أراض، بمساحة تتراوح من 199 حتى 244 مترا، وبسعر 2015 جنيها للمتر الواحد، ويكون التسليم المتوقع في 31 ديسمبر 2023.

- منطقة الـ375 فدانا بمناطق «1-2-3» بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وعدد القطع المطروحة 724 قطعة جاهزة للتسليم ومساحتها 206مترا، وسعر المتر فيها 2015 جنيها للمتر، ومساحة 276 مترا بسعر 1630 جنيها للمتر.

- منطقة 85 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية بعدد 534 قطعة، وبمساحة 228 مترا، بسعر 2015 جنيها للمتر، والتسليم في 31 ديسمبر 2023.

- منطقة 100 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية لعدد 134 قطعة جاهزة للتسليم، بمساحة 276 مترا، وسعر المتر الواحد 1630 جنيها.