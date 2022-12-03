أماكن وأسعار طرح أراضي الإسكان المميز بمدينتي ناصر وأسيوط الجديدتين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح كراسة الشروط الخاصة بحجز قطع أراضي الإسكان المميز في 6 مدن بمحافظات الصعيد، عن طريق أسبقية الحجز، وذلك خلال المرحلة التكملية للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بالطرح السابق في شهر يونيو الماضي، ولم يسحبوا جدية الحجز، وسيتم التسجيل علي الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان بداية من 4 حتى 15 ديسمبر الجاري.

أماكن طرح الأراضي في أسيوط الجديدة

وأشارت الوزارة إلى أن مدينة أسيوط الجديدة ستشمل 938 قطعة بمساحات مختلفة، تقع في الأماكن التالية:

- منطقة الإسكان المتميز 230 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية بـ384 قطعة جاهزة التسليم، بمساحات تتراوح من 808 أمتار حتى 1120 مترا، بسعر 2140 جنيها للمتر الواحد.

- منطقة «بيت الوطن» بالتوسعات الجنوبية الشرقية لعدد 99 قطعة جاهزة للتسليم، بمساحات تتراوح من 636 حتى 900 متر، وبسعر 2140 جنيها للمتر.

- منطقة الإسكان المتميز بحي الامتداد المستقبلي لعدد 78 قطعة جاهزة للتسليم، وتتراوح مساحتها من 275 حتى 541 مترا، بسعر 2350 جنيها للمتر الواحد.

- منطقة التوسعات الشمالية الغربية بمنطقة 1304 فدادين بالحي الخامس لعدد 377 قطعة جاهزة للتسليم في 31 ديسمبر 2023، بمساحات تتراوح من 508 حتى 859 مترا، وبسعر 2140 جنيها للمتر.

92 قطعة في مدينة ناصر غرب أسيوط

وفي مدينة ناصر غرب أسيوط تم طرح الأراضي في منطقة الحي الأول بالمجاورة الرابعة، بـ92 قطعة جاهزة للتسليم، بسعر 2805 جنيهات للمتر.