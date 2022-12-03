مؤسسة «هنداوي» تصدر «التفكير النقدي» لـ جوناثان هابر.. متاح مجانا

أعلنت مؤسسة «هنداوي» الثقافية عن إصدار جديد من سلسلة «المعرفة الأساسية»، بعنوان «التفكير النقدي» لجوناثان هابر، أحد خبراء تدريس التفكير النقدي في العالم، والكتاب مُترجم ومتاح حصريًا على موقع وتطبيق المؤسسة مجانًا.

محتويات كتاب «التفكير النقدي»

ويقدم «هابر» في الكتاب استعراضا سريعا ومؤسِّس لمفهوم التفكير النقدي، من خلال عدة تخصصات ومعارف عامة، والكتاب يصلح ليكون منهجا أو أساسا لمادة تدريبية، أو بداية لمعرفة الكثير عن مهارة التفكير النقدي.

وبحسب تقديم المؤسسة، يستعرض المؤلِّف أصولَ مفهومِ التفكير النقدي، وكذلك المصطلح في تخصُّصاتٍ مثل الفلسفة وعلم النفس والعلوم، ويعرض عناصرَ التفكير النقدي، ومنها التفكيرُ المنظَّم، والمهارات اللُّغوية، والخلفية المعرفية، بالإضافة إلى السِّمات الفكرية التي ينبغي توفُّرها في المفكِّر النقدي؛ مثل التواضُعِ الفكري، والتقمُّص الفكري، والانفتاح الذهني.

تعريفات التفكير النقدي

ويتناول الكتاب تعريفاتِ التفكير النقدي، وطريقةَ تطوُّر عملية تدريس مهاراته وتقييمها على مَدار قرون، مع طرحِ بعض الأساليب التي يُمكِن للمعلِّمين في العصر الحالي الاستفادةُ منها، ما يجعل هذا الكتاب دليلًا للمعلِّمين والقادة التربويِّين وصُنَّاع السياسات بشأنِ كيفية جعل تدريسِ التفكير النقدي وتعلُّمِه أولويةً تعليميةً وواقعًا عمَليًّا.

جوناثان هابر

يشار إلى جوناثان هابر كاتب و باحث تربوي ورائد أعمال يعمل في مجالات تدريس التفكير النقدي والتقييم والتعلم القائم على التكنولوجيا، صدر له عدة أعمال منشورة عبر مجلة «نيويورك تايمز» ومجلة «بوسطن جلوب». من بين مؤلفاته الأخرى كتاب «الناخب النقدي».

رابط تحميل الكتاب من هــنـــا.