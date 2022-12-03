«الخارجية» الأمريكية: مستعدون للحديث مع موسكو بشأن معاهدة نووية جديدة

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة مستعدة لمقابلة روسيا وإجراء محادثات معها بخصوص معاهدة نووية، وسط اتهامات موسكو لواشنطن بانتهاك سلوك «سام» مناهض لها استندت إليه للانسحاب من المفاوضات قبل أيام، التي كان مقرر أن تنعقد في القاهرة هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

معاهدة ستارت الجديدة

وتعد ذلك الاتفاقية قائمة من نوعها حيث تعد بين أكبر قوتين نوويتين في العالم من ناحية الأسلحة النووية، كما أن معاهدة «ستارت الجديدة» لها أهمية رمزية وعلمية.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، «إننا سنظل على استعداد للقاء روسيا بشأن معاهدة ستارت الجديدة، ونحن ملتزمون بستارت الجديدة».

ومنذ بدء العملية الروسية في 24 من فبراير هذا العام، تسببت في تدهور العلاقات أكثر بين موسكو وواشنطن مما تصل ذروتها نتيجة سلسلة من العقوبات الأمريكية وتقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية بعشرات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا.

الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء القرار الأحادي التي اتخذته روسيا

وكان من المفترض أن يجتمع مسؤولون من البلدين في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي، لمحاولة مناقشة القضايا المتعلقة بالمعاهدة، مع استئناف التفتيش علي الترسانات النووية لكل من البلدين، وهي عملية تم تعليقها بسبب جائحة كوفيد-19.

وذكر برايس أمس، أن جميع الموضوعات التي طرحتها روسيا كانت علي جدول أعمال الاجتماع، وأن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء القرار الأحادي الجانب التي اتخذته روسيا خلال الأشهر العديدة الماضية.

وعلي جانب أخر، اتهمت وزارة الخارجية الروسية واشنطن بمحاولة تغيير ميزان القوي بموجب المعاهدة بطريقة غير شرعية، من خلال تعديل الأسلحة أو إعادة تسميتها لإخراجها من نطاق المعاهدة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، إن موسكو تواصل اعتبار معاهدة ستارت الجديدة أداة مهمة لضمان القدرة على التنبؤ وتجنب سباق التسلح، مضيفة أنها تأمل في أن يلتقي الجانبان بشأن هذه القضايا في عام 2023.