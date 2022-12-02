أوكرانيا: 3 من سفاراتنا تلقت رسائل تهديد خلال الأيام الماضية

أسفر قصف روسي على «زابوريجيا» جنوب شرقي أوكرانيا، عن اشتعال النيران في منشأة للبنية التحتية، وأشار سكرتير مجلس المدينة، أناتولي كورتيف، عبر «تليجرام»، إلى تدمير موجة الانفجار نوافذ منازل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبه، قال أسير أوكراني يدعى، سيرجي لازارينكو، إن عناصر الجيش يستخدمون شبكة «ستار لينك» التابعة لشركة «سبيس إكس» الأمريكية، ليس فقط للأغراض العسكرية، بل وللمكالمات الشخصية والتواصل على شبكات التواصل الاجتماعي.

المغلفات كانت مبللة بسائل أحمر

بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن 3 من سفارات بلاده التي تلقت رسائل تهديد في الأيام الأخيرة، مضيفا في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الخميس، إن الرسائل لا تحتوي على متفجرات، وإنما على مادة أخرى.

وأشار الوزير الأوكراني، إلى أن المغلفات تضمنت تهديدا رمزيا لبلاده، وكانت مبللة بسائل أحمر، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي روما، مددت الحكومة الإيطالية، مرسوم يسمح بنقل وسائل ومواد ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا حتى 31 ديسمبر 2023 السماح، فيما سيكون أمام البرلمان 60 يوما لتحويل المرسوم إلى قانون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.