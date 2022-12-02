واشنطن تُشيد بتكاتف منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في أزمة أوكرانيا

أشادت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية فيكتوريا نولاند بتكاتف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حيال الأزمة في أوكرانيا وفشل روسيا في زعزعة المنظمة التي أظهرت وحدتها.

نولاند: المنظمة أكدت وحدتها وصلابتها

وقالت نولاند، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية اليوم الجمعة: «روسيا أخفقت في فرض وضع صعب على أوروبا وتقسيم منظمة التعاون الأوروبي»، مشيرة إلى أن المنظمة أكدت وحدتها وصلابتها في الدفاع عن القيم الديمقراطية ومبادئ هلسنكي.

وأبدت نولاند تفاؤلها بمستقبل المنظمة التي أنشئت عام 1975 في خضم الحرب الباردة بهدف تنمية العلاقات بين الغرب والشرق. ورأت أن موسكو ستفشل في الجهود الرامية لإحداث انقسام أو تدمير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما فشلت في المحاولات الرامية إلى الانتصار على أوكرانيا.