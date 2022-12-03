سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

تغيرات طفيفة شهدها سعر الدولار اليوم السبت في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك الحكومية، ومعظم البنوك العربية والأجنبية منها الأهلي ومصر الإسكندرية.

وتستعرض «الوطن»، اليوم السبت، سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المختلفة، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية لكل بنك، وجاء كما يلي:

سعر الدولار مقابل الجنيه 3-12-2022

سجل شراء الدولار في البنك الأهلي المصري 24.51 جنيه، والبيع 24.56 جنيه، ووصل سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم إلى نحو 24.55 جنيه للشراء و24.61 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع، فيما استقر سعر شراء وبيع الدولار داخل البنك المركزي عند 24.54 جنيه و24.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد والتجاري الدولي

وسجلت العملة الأمريكية في المصرف المتحد 24.51 جنيه للشراء، والبيع 24.61 جنيه، وداخل بنك CIB بلغ سعر صرف الدولار اليوم 24.55 جنيه للشراء، والبيع 24.61 جنيه، وسجل سعر الدولار في بنك مصر الشراء 24.51 جنيه، والبيع 24.56 جنيه، وفي بنك قناة السويس 24.51 جنيه للشراء، والبيع 24.61 جنيه.

وداخل بنك الإسكندرية بلغ سعر الشراء بالنسبة للعملة الأمريكية اليوم 24.56 جنيه للشراء والبيع نحو 24.61 جنيه.