اليورو يسجل أعلى معدلاته أمام الدولار منذ أواخر يونيو الماضي

صعد سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.05، وهو مستوى لم يشهده منذ أواخر يونيو، حيث استفادت العملة الموحدة من انخفاض الدولار الأمريكي ويراهن المستثمرون على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة التشدد خلال اجتماعه في ديسمبر.

وبحسب موقع «ترندنج ايكومى»، لا يزال من غير الواضح ما سيفعله البنك المركزي الأوروبي في الاجتماع المقبل، وأظهر أحدث تقرير عن التضخم لمنطقة اليورو أن التضخم السنوي تباطأ إلى 10% في نوفمبر، بينما ظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي دون تغيير عند 5%.

التضخم لا يزال مرتفعًا وغير مريح بالنسبة لصانعي السياسات

وعلى الرغم من بعض الأدلة المبكرة على أن التضخم يتباطأ بين الاقتصادات المتقدمة، إلا أنه لا يزال مرتفعًا وغير مريح بالنسبة لصانعي السياسات، ولا يزال البنك المركزي الأوروبي ملتزمًا برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم، بينما يظل المحللون منقسمين بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيرفع تكاليف الاقتراض بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة عندما يجتمع في ديسمبر أو سيختار زيادة أقل بمقدار 50 نقطة أساس.

شكوك حول قيام البنك المركزي الأوروبي بزيادة ثالثة

وتابع الموقع أن الشكوك لاتزال قائمة فيما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيقدم زيادة ثالثة لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أو سيختار أيضًا إبطاء الوتيرة تزامنا مع تباطؤ معدل التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في نوفمبر وانخفض للمرة الأولى منذ أكثر من عام..