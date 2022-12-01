البنك المركزي: الدولار خسر 0.91% في أسبوع بسبب بطء سعر الفائدة

خسر مؤشر الدولار نسبة 0.91% خلال الأسبوع الجاري بسبب تحسن الرغبة في المخاطرة، حيث قام المستثمرون بتسعير احتمالية تشديد أقل حدة للسياسة النقدية بعد صدور تقرير اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي اعتبرته الأسواق يميل نحو تيسير السياسة النقدية.

تصاعد إصابات كورونا في الصين

قال البنك المركزي المصري، في تقريره الأسبوعي للتعليق على الأسواق، إن الخسائر جاءت على الرغم من المكاسب التي سجلها الدولار في بداية الأسبوع على خلفية مخاوف من تصاعد أعداد الإصابة بفيروس كوفيد في الصين، ومع إشارة المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى عزمهم في الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول.

ارتفاع ثقة المستهلك الأوروبي

أضاف «المركزي»: «ارتفع اليورو بنسبة 0.68% خلال الأسبوع على خلفية ضعف الدولار، وكذلك نتيجة ورود بيانات ثقة المستهلك القوية التي ارتفعت إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر. ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.70% مقابل الدولار الأضعف ليصل إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر، مدعومًا بتصريحات المسئولين ببنك إنجلترا والتي تميل نسبيًا الى تشديد السياسات النقدية، مما يشير إلى تقلص مقدار التباين في السياسة مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي».

ولفت البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع الين الياباني أيضًا خلال الأسبوع بنسبة 0.85% حيث فاق التضخم في طوكيو التوقعات، مسجلاً أسرع ارتفاع له منذ عام 1982، ما يشير إلى مزيد من الضغوط التضخمية.