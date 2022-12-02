سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المختلفة

لا زال سعر الدولار مستقرًا عند نفس قيمة الصرف للبيع والشراء مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك الحكومية ، ومعظم البنوك العربية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري، منها الأهلي ومصر الإسكندرية.

وتستعرض «الوطن»، اليوم الجمعة، سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المختلفة، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية لكل بنك، وجاء كما يلي:

سعر الدولار مقابل الجنيه 2-12-2022

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، 24.5 جنيه للشراء، و24.6 جنيه للبيع، فيما استقر سعر شراء وبيع الدولار، داخل البنك المركزي عند 24.53 جنيه، و24.61 جنيه للبيع، كما سجل شراء الدولار في البنك الأهلي المصري، عند 24.5 جنيه، والبيع 24.55 جنيه، ووصل سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني، بلغ اليوم نحو 24.55 جنيه للشراء و24.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنكي مصر والتجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في بنك مصر عند الشراء 24.5 جنيه، والبيع 24.55 جنيه، فيما بلغ سعر العملة الامريكية اليوم، في المصرف المتحد عند 24.5 جنيه، والبيع 24.6 جنيه، وداخل بنك CIB، بلغ سعر صرف الدولار اليوم 24.54 جنيه للشراء، والبيع 24.6 جنيه.

وفي بنك قناة السويس 24.5 جنيه للشراء، والبيع 24.6 جنيه، وداخل بنك الإسكندرية بلغ سعر الشراء بالنسبة للعملة الأمريكية اليوم، 24.55 جنيه للشراء، والبيع نحو 24.6 جنيه.