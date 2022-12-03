مراسل «القاهرة الإخبارية»: أمريكا قلقة لما يحدث بمنطقة الإيجور غرب الصين

قال ياسر نور الدين، مراسل «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، إن إدراج الولايات المتحدة الأمريكية عدد من الدول ضمن قائمة البلاد المثيرة للقلق، حسب وصفه بموجب قانون الحرية الدينية، يؤكد أنها لا تريد أن تنسى أنها وصية على العالم.

أمريكا لا تستبعد الجلوس مع حكومات الدول التي صنفتها ضمن قائمة المثيرة للقلق

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، خلال رسالة على الهواء على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستبعد الجلوس مع حكومات الدول التي صنفتها ضمن قائمة المثيرة للقلق بعد أن تُظهر نواياها السليمة، وفي هذه الحالة سيتم رفعها من القائمة، وفقا لما صرح به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن.

أمريكا تنظر بشيء من القلق لما يحدث في منطقة الإيجور غرب الصين

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر بشيء من القلق لما يحدث في منطقة الإيجور غرب الصين، والتي تضم أكثر من 10 ملايين من المسلمين يتعرضون لمعاملة غير حميدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، قال أمس إن الولايات المتحدة الأمريكية صنفت قائمة أدرجت فيها دولًا مثيرة للقلق بموجب قانون الحرية الدينية، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.