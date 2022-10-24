رئيس تحرير «الأهرام العربي»: مصر الدولة الوحيدة غير النفطية التي صمدت أمام الأزمات العالمية

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مصر الدولة الوحيدة غير النفطية التي صمدت أمام الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المسارات التي أطلقتها القيادة السياسية مؤخرا؛ منها مسار المؤتمر الاقتصادي الذي سيخرج بانعكاسات على المستوى الاجتماعي، ومسار آخر يخص الحوار الوطني والحرب على الإرهاب.

الكشكي: نحن أمام قيمة حقيقية للدولة المصرية

وأضاف «الكشكي» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «CBC»، أن تلك المسارات المهمة يجري إنجازها مع بعضها البعض بالتوازي وليس بالتوالي، وهو أمر لافت للنظر: «إحنا أمام قيمة حقيقية للدولة المصرية، ورؤية مدروسة ومنضبطة لها أهداف عديدة».

الكشكي: مصر لديها تفرد في المراحل التي مرت بها

واستطرد: «مصر لديها تفرد في المراحل التي مرت بها، إذ أنه خلال الفترة ما بعد 2011 كانت هناك وقفة، وبعد ثورة 2013 كانت هناك وقفة أخرى، ومع تولي الرئيس السيسي مسؤولية قيادة الدولة المصرية كانت هناك وقفة كبرى لما تلاها من قرارات اقتصادية مهمة وإصلاحات ضرورية تحملها الشعب».

وأوضح أن مصر حققت النمو بالرغم من جميع التحديات التي كانت تحيط بها، بخلاف جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنهما من أزمات اقتصادية عالمية.

وأكد أن فلسفة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الدولة المصرية وفقا لرؤيته القائمة على العلوم وعلوم بناء الأمم فهي صحيحة 100%، لكنها تحتاج إلى الوقت والصبر، «الفلسفة المصرية للبناء تعتمد على المسارات المختلفة المتوازية».