كل ما تريد معرفته عن سن استخراج البطاقة الجديد والرسوم وغرامة التأخير

شهدت محركات البحث تساؤلات عديدة حول سن استخراج البطاقة والمسموح به لكي يستخرج المواطن بطاقة الرقم القومي، وذلك بعدما أصدَر مجلس الوزراء قرارًا منذ أسابيع قليلة بتعديل السن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية.

سن استخراج البطاقة

وتضمن قرار مجلس الوزراء تحديد سن استخراج البطاقة الجديد، إذ أصبح على الشاب والفتاة التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية عند عمر 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا كما كان مطبقًا منذ سنوات.

وبموجب قرار مجلس الوزراء، فإن قرار سن البطاقة الجديد يطبق على كل من يبلغ 15 عامًا أن يتقدم بطلب لإصدار بطاقة الرقم القومي، من خلال التوجه إلى قطاع الأحوال المدنية في الحي السكني التابع له.

رسوم استخراج البطاقة

ويبحث الكثيرون عن رسوم استخراج البطاقة، حيث يتم تقسيمها إلى عدة تصنيفات، فإذا كانت البطاقة عادية يتمّ دفع مقابل مادي 45 جنيهًا ويكون الاستلام بعد 15 يومًا.

أما إذا كانت الاستمارة العاجلة «مستعجل»، يدفع المواطن بدفع 120 جنيهًا، على أن يستلم البطاقة خلال أسبوع.

وتضمن تصنيفات رسوم استخراج البطاقة، استمارة VIP أو المميزة، ويكون الاستلام في نفس اليوم أو اليوم التالي على أقصى تقدير.

غرامات تأخر إصدار البطاقة الشخصية.

بجانب سن استخراج البطاقة، هناك غرامة تأخير اصدار البطاقة، يتمّ تطبيقها حال التأخر عن المواعيد التي حددها القانون، وكذلك هناك غرامة يدفعها المواطن حال عدم تعديل البيانات بعد المدة القانونية، وهو ما تستعرضه «الوطن»، وذلك وفقًا للجدول التالي:

التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، أي عند بلوغ 15 سنة و6 شهور، تكون الغرامة: 100 جنيه.

الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها، تكون الغرامة: 100 جنيه:

عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، تكون الغرامة: 50 جنيهًا.

عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 أشهر من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، تكون الغرامة: 50 جنيهًا.

عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، في خلال 15 يومًا من تاريخ فقد أو تلف البطاقة، تكون الغرامة: 50 جنيهًا.

وبحث القانون والمواد المنظمة، فإنَّه يتمّ استثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الغرامات السابق ذكرها.