سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 في البنوك

زيادة طفيفة سجلها سعر اليورو اليوم في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك وفق آخر تحديث على المواقع الرسمية للبنوك اليوم السبت الموافق 3 ديسمبر الجاري.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على هذا النحو:

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 3 ديسمبر 2022، جاء كالتالي:

سجل سعر صرف اليورو في المصرف المتحد 25.47 جنيه للشراء و25.74 جنيه للبيع، وبلغ سعره في البنك المركزي المصري، نحو 25.62 جنيه للشراء، و25.71 جنيه للبيع، وداخل في بنك CIB، بلغ سعر العملة الأوروبية الثانية، 25.51 جنيه للشراء، و25.87 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو في بنك قناة السويس، سعر 25.47 جنيه للشراء و29.74 جنيه للبيع، وسجل اليوم اليورو في كريدي أجريكول 25.47 جنيه للشراء و25.87 جنيه للبيع، كما بلغ سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنكي الأهلي ومصر، نحو 25.47 جنيه للشراء، 25.86 جنيه للبيع.

وجاء سعره اليوم مع بداية التعاملات الصباحية في بنك الكويت الوطني NBK، بلغ سعر اليورو 25.49 جنيه للشراء، و25.71 جنيه للبيع، وبلغ سعره في المصرف المتحد، نحو 25.47 جنيه للشراء، و25.74 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 25.50 جنيه للشراء، و25.77 جنيه للبيع.