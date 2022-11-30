سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء

استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، دون تغيير ملحوظ في عدد من البنوك العاملة في القطاع الحكومي والخاص.

سعر اليورو اليوم في مصر بالبنوك العربية والأجنبية

وجاء سعر اليورو اليوم في البنوك كما يلي، وفق ما نشرت المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك صباح اليوم.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 25.32 جنيه للشراء، و25.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 25.28 جنيه للشراء و25.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 25.28 جنيه للشراء و25.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم نحو 25.29 جنيه للشراء، و25.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib اليوم نحو 25.32 جنيه للشراء، و25.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 25.41 جنيه للشراء، و25.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي بلغ نحو 25.36 جنيه للشراء، و25.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

كما سجل سعر اليورو، في بداية التعاملات الصباحية في البنك الأهلي اليوم، 25.28 جنيه للشراء، 25.43 جنيه للبيع.