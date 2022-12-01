سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 1 ديسمبر في البنوك

ما زال سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 1 ديسمبر 2022، يشهد تباينا في سعري البيع والشراء، وفقا لما تصدره البنوك يوميا من تحديثات على أسعار جميع العملات العربية والأجنبية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 1 ديسمبر 2022

وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 1 ديسمبر 2022، كالتالي:

- بلغ سعر العملة الأوروبية بكل من بنكي الأهلي ومصر، عند 25.46 جنيه للشراء، 25.68 جنيه للبيع، وجاء سعره في بنك قناة السويس، سعر 25.48 جنيه للشراء و29.70 جنيه للبيع، كما بلغ اليوم في كريدي أجريكول 25.46 جنيه للشراء و25.73 جنيه للبيع، كما سجل اليورو في المصرف المتحد 25.44 جنيه للشراء و25.68جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- وبلغ سعره في البنك المركزي المصري، نحو 25.41 جنيه للشراء، و25.51 جنيه للبيع، وداخل في بنك CIB، بلغت العملة الأوروبية الثانية، 25.52 جنيه للشراء، و25.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK

وسجل سعر اليورو في بنك الأسكندرية، 25.51 جنيه للشراء، و25.73 جنيه للبيع، وجاء سعره اليوم مع بداية التعاملات الصباحية في بنك الكويت الوطني NBK، بلغ سعر اليورو 25.49 جنيه للشراء، و25.71 جنيه للبيع، وبلغ سعره في المصرف المتحد، نحو 25.46 جنيه للشراء، و25.73 جنيه للبيع.