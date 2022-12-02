سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

يحرص قطاع عريض من المواطنين على متابعة سعر العملة بشكل يومي، من أجل الاستثمارات، ووفق آخر تحديث على المواقع الرسمية للبنوك فإن سعر اليورو لا يزال يحافظ على قيمة الصرف مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 2 ديسمبر 2022، جاء كالتالي:

سجل اليوم اليورو في كريدي أجريكول 25.46 جنيه للشراء و25.73 جنيه للبيع، كما سجل اليورو في المصرف المتحد 25.44 جنيه للشراء و25.68جنيه للبيع.

وبلغ سعره في البنك المركزي المصري، نحو 25.41 جنيه للشراء، و25.51 جنيه للبيع، وداخل في بنك CIB، بلغ سعر العملة الأوروبية الثانية، 25.52 جنيه للشراء، و25.71 جنيه للبيع.

بلغ سعر العملة الأوروبية في بنكي الأهلي ومصر، نحو 25.46 جنيه للشراء، 25.68 جنيه للبيع، وجاء سعره في بنك قناة السويس، سعر 25.48 جنيه للشراء و29.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك الأسكندرية، 25.51 جنيه للشراء، و25.73 جنيه للبيع، وجاء سعره اليوم مع بداية التعاملات الصباحية في بنك الكويت الوطني NBK، بلغ سعر اليورو 25.49 جنيه للشراء، و25.71 جنيه للبيع، وبلغ سعره في المصرف المتحد، نحو 25.46 جنيه للشراء، و25.73 جنيه للبيع.