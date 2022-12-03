«رويترز»: القصف الروسي تسبب بأضرار 500 مبنى سكني وخسائر 9 مليارات دولار

أعلن محافظ مدينة خاركيف، إيهور تيريكوف، أنَّ المدنية تعرضت لأضرار وخسائر لا تقل عن 9 مليارات دولار نتيجة القصف الروسي، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وقال «تيريكوف»، إنَّ الأضرار التي ألحقها القصف الروسي كبيرة للغاية، ولكن يعد 9 مليارات دولار رقمي تقريبي للغاية، لأن هناك أشياء لم يتم تقييمها الآن.

تدمير ما يقرب من 500 مبنى سكني

وأضاف «تيريكوف» أنَّ هناك ما يقرب من 500 مبنى سكني لا يمكن ترميمه، مقتسمين إلى 300 مبني في شمال سالتيفكا، و109 مدارس و110 رياض أطفال تضررت بدرجة أو بأخرى ولا يمكن ترميم بعضهم.

وأشار «تيريكوف» إلى أنَّ القوات الروسية دمرت 53 منشأة طبية، إضافة إلى غرف الغلايات ومضخات المياه والنقل المحلي، وتعد المناطق السكنية في بيفنيشنا سالتيفكا وهوريزونت وقرية بياتيخاتكا أكثر المناطق تضررًا من القصف الروسي.