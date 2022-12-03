سعر جرام الذهب اليوم عالميا بالدولار.. عيار 21 بـ50.66 دولار

سجل سعر جرام الذهب اليوم عالميًا بالدولار استقرارًا ملحوظًا في كل أعيرة المعدن الأصفر مقارنًا بسعر البيع والشراء داخل محلات الصاغة اليوم السبت.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر جرام الذهب اليوم عالميًا بالدولار، على هذا النحو:

سعر جرام الذهب اليوم عالميًا بالدولار

ووفق أسواق المالي العالمية، فإن سعر جرام الذهب اليوم عالميا بالدولار سجل اليوم عيار 24 نحو 1422 جنيه ما يعادل 57.89 دولار أمريكي، وسعر الذهب عيار 22 اليوم 1303 جنيه53.07 ما يعادل دولار، وسعر الذهب عيار 21 نحو 1244 جنيه ما يعادل 50.66 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 بالدولار

فيما سجل الذهب عيار 18 اليوم 1,066 جنيه ما يعادل 43.42 دولار، وسعر الذهب عيار 14 اليوم 829.48 جنيه ما يعادل 33.77 دولار، وسعر الذهب عيار 12 نحو 710.98 جنيه ما يعادل 28.95 دولار أمريكي، وسعر الذهب عيار 9 سجل 533.23 جنيه ما يعادل 21.71 دولار امريكي، وسعر أوقية الذهب اليوم 44,223 جنيه ما يعادل 1,800 دولار أمريكي، سعر الجنيه الذهب 9,954 جنيه ما يعادل 405.24 دولار أمريكي، وسعر كيلو الذهب اليوم 1,421,951 جنيه ما يعاد 57,891 دولار.

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم

وفي محلات الصاغة اختلفت أسعار الذهب اليوم، إذ سجلت الأتي:

عيار 24 للبيع 1806 والشراء 1829.

عيار 21 للبيع 1580 والشراء 1600.

سعر عيار 18 للبيع 1354 والشراء 1371.

سعر الاونصة للبيع 56,158 والشراء 56,869.

سعر الجنيه الذهب للبيع 12,640 والشراء 12,800.

سعر الكيلو الذهب للبيع 1,805,714 والشراء 1,828,571.