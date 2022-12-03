قناة القاهرة الإخبارية: تحديد سقف لسعر النفط الروسي يضع أوروبا في مأزق

قالت هبة القدسي، مديرة مكتب صحيفة «الشرق الأوسط» في واشنطن، إن قرار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي يضع أوروبا في مأزق، خاصة أنها مقبلة على شتاء قاسٍ، موضحة أنَّ تحديد سقف لسعر النفط يضع روسيا في موقف صعب للغاية، ويضطرها إلى تعديل جميع الخطط الاقتصادية والمالية بموازنتها العامة، ومن المتوقع أن ترفض موسكو التعامل مع شركات الشحن وإمداد أوروبا بالنفط عند هذا السعر.

القارة العجوز تعيش في مستويات تضخم عالية

وأضافت مديرة مكتب صحيفة «الشرق الأوسط» في واشنطن، في مداخلة عبر «سكايب» بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أنَّ القارة العجوز تعيش في مستويات تضخم عالية، إذ إن الطاقة النظيفة لا تستطيع تلبية جميع احتياجاتها، مشيرة إلى أن البدائل التي تسعى إليها أوروبا تحتاج وقتًا كبيرًا لسد عجز إمداد الطاقة.

وعن اقتصار القرار على النفط المنقول بحرًا، أوضحت مديرة مكتب صحيفة «الشرق الأوسط» في واشنطن أنَّه يضع شركات التأمين والشحن في إطار هذا السعر المفروض عليها، ما يعد نوعًا من التحكم والتلاعب في أسعار النفط داخل أسواق الطاقة.

روسيا تحذر من فرض سقف على سعر نفطها سوف يؤثر سلبًا على أسواق الطاقة

واتفق مسؤولو الاتحاد الأوروبي، أمس، على تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل، فيما حذرت روسيا من أن فرض سقف على سعر نفطها سوف يؤثر سلبًا على أسواق الطاقة وبدفع أسعار الخام إلى مستويات أعلى.