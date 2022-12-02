الاتحاد الأوروبي يوافق على تحديد سعر النفط الروسي المنقول عبر البحر

وافق الاتحاد الأوروبي منذ قليل، على تحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد، إذ تأتي موافقة الاتحاد الأوروبي، بعد إعطاء بولندا الضوء الأخضر للقرار الذي من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي بتحديد سقف سعر النفط الروسي المنقول عبر البحر.

القرار يهدف إلى تقليل الواردات الروسية من النفط

وكان القرار يتطلب اتفاقا بالاجماع من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ كانت بولندا الدولة الوحيدة التي لم تدل برأيها حتى وقت سابق من اليوم الجمعة، لكن السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس، قال إن بلاده قد وافقت على قرار الاتحاد الأوروبي، ما يعني السماح للتكتل بالمضي قدما في قرارها الهادف إلى تقليل الواردات الروسية من النفط.

وأيدت بولندا آلية لفحص الأسعار، تسمح بإبقاء الحد الأقصى لسعر النفط الروسي أقل بنسبة 5% من أسعار السوق، حسبما أعلن «سادوس»، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يمكنه إصدار الموافقة المكتوبة على القرار، على أن يتم الإعلان عنه رسميا يوم الأحد المقبل.

نجوين: موسكو ربحت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى دول الاتحاد الأوروبي

ومن جانبه قال الخبير في قضايا الطاقة في معهد «جاك ديلور» فوك فين نجوين، إن موسكو ربحت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية الأزمة الأوكرانية، بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو.