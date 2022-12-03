مصرع شخص وإصابة 28 آخرين في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بمطروح

لقي شخص مصرعه وأصيب 28 آخرون، منذ قليل، في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، عند كارتة الحمام بالكيلو 63 في اتجاه الإسكندرية، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل المصابين إلى مستشفى الحمام

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع حادث طريق مطروح، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الحمام المركزي، وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

فحص الحادث

وعقب تصادم أتوبيس مطروح مع سيارة نقل انتقلت على الفور مباحث قسم شرطة الحمام، ومباحث الإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته.