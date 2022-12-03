أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحافظات.. تراجع اللحوم البيضاء والحمراء

شهدت أسعار الدواجن والطيور، اليوم السبت، تراجعًا ملحوظًا في المحافظات، بقيمة جنيهين للكيلو الواحد في الفراخ البيضاء، مع تراجع نسبي لأسعار اللحوم الحمراء للطيور والحمام البلدي، والبط المولار، والبط المسكوفي، والفراخ البلدي، والساسو، والبط السوداني، والأرانب وأسعار البانية، ما بين جنيهين وثلاثة جنيهات عن سعر كل كيلو في أسعارها.

أسعار الدواجن والطيور بأسواق المحافظات

قال الدكتور يحي زكريا، أستاذ الدواجن بكلية الزراعة، بجامعة كفر الشيخ، وعضو شعبة الجمعية العامة للدواجن على مستوى الجمهورية، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن هناك تراجعا في أسعار الدواجن اليوم، والطيور الحمراء خلال 72 الماضية، لوعي المواطنين لمتابعة أسعار الشراء دون مغالاة ومحاربة الاحتكار، بالإضافة إلى الحملات الرقابية التموينية المستمرة لضبط أي حالات غش تجاري لبعض التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 25 جنيهاً حتى 35 جنيهاً.

سجل سعر كيلو الرومي 55 جنيهاً.

سعر كيلو الأجنحة الرومي 50 جنيهاً.

سعر كيلو القوانص والكبد للرومي 55 جنيهاً.

سعر كيلو الفيليه للرومي نحو 150جنيهاً.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 37 جنيهاً.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 34 جنيهاً.

سجل سعر كيلو الأرانب 45 جنيهاً.

سجل سعر جوز الحمام 45 جنيها.

سجل سعر البط المسكوفي 49 جنيهاً.

سعر كيلو البط المولار 38 جنيهاً.

سعر كيلو البانية للفراخ 69 جنيهاً.

أسعار البيض بالمحافظات

سجل سعر البيض الأبيض اليوم 67 جنيهاً للكرتونة الواحدة.

وسجل سعر البيض الأحمر اليوم 69 جنيهاً للكرتونة.

سجل سعر البيض البلدي اليوم 82 جنيهاً للكرتونة.

أسعار الكتاكيت بالمحافظات

سجل سعر الكتكوت الأبيض بين 6:50 و6:75 جنيه.

كما سجل سعر الكتكوت ساسو بين4:40 و5:60 جنيهات.

وسجل سعر الكتكوت البلدي بين 3:65 و4:25 جنيهات