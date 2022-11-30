أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الرومي بـ 60 جنيها

تراجع ملحوظ سجلته أسعار الدواجن والطيور، اليوم الأربعاء، في أسواق المحافظات المصرية، بالنسبة للفراخ البيضاء، والحمام البلدي، والبط المولار، والبط المسكوفي، وكذلك البط السوداني، والفراخ البلدي ،والأرانب، والفراخ الساسو، وأسعار الفراخ البانية وغيرها من أنواع الطيور.

أسعار الدواجن والطيور اليوم الأربعاء

أكد الدكتور يحيى زكريا، أستاذ الدواجن بكلية الزراعة، بجامعة كفر الشيخ، وعضو شعبة الجمعية العامة للدواجن على مستوى الجمهورية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن والبيض اليوم، قد شهدت تراجعا ملحوظا بلغ 5 جنيهات عن كل نوع طيور، و3 جنيهات في سعر كرتونة البيض، لكثرة المعروض منها في هذا التوقيت والتي جاءت كالتالي:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 32 جنيهاً للفراخ الأمهات حتى 39 جنيهاً.

بينما سجل سعر كيلو الرومي 60 جنيهاً.

سعر كيلو الأجنحة الرومي 55 جنيهاً.

سعر كيلو القوانص والكبد للرومي لـ62 جنيهاً.

سعر كيلو الفيليه للرومي إلى نحو 155جنيهاً.

سعر كيلو الفراخ البلدي 42 جنيهاً.

سعر كيلو الفراخ الساسو 38 جنيهاً.

سعر كيلو الأرانب 50 جنيها.

سعر «جوز» الحمام 50 جنيها.

سعر البط المسكوفي 55 جنيهاً.

سعر كيلو البط المولار بـ43 جنيهاً.

سعر كيلو البانية للفراخ 80 جنيهاً.

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحافظات

سجل سعر البيض الأبيض 67 جنيهاً للكرتونة الواحدة .

بينما سعر البيض الأحمر بين 72 جنيهاً للكرتونة.

سعر البيض البلدي 85 جنيهاً للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6:30 و 6:75 جنيه.

سعر الكتكوت ساسو بين 4:50 و 5:50 جنيهات.

وسجل سعر والكتكوت البلدي بين 3:75 و 4جنيهات.

موضحاً أن تلك هي أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بمحافظات مصر السابق ذكرها.