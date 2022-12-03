إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتي ملاكي بالبحيرة.. بينهم طفلان

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

حادث تصادم بين سيارتي ملاكي بالبحيرة

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الزراعي بنطاق ذات المركز، وحُرر المحضر اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال إلى مكان حادث تصادم السيارتين الملاكي تبين إصابة كل من زياد عادل علي، 7 سنوات، مقيم بالغربية، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومنى أحمد عادل، 4 سنوات، مقيمة بالغربية، بكسر بالساق الأيسر، ومؤمن علوان السعيد، 40 سنة، مقيم بشرنوب في مركز دمنهور، باشتباه ما بعد الارتجاج، وحسن محمد زاهر، 50 سنة، مقيم بشرنوب، بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

وأجريت الإسعافات الأولية للمصابين، وتم تقديم العلاج اللازم لهم، وحالتهم جميعا مستقرة وجاري المتابعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.