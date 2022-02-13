مصرع شاب في حادث تصادم سيارتين ملاكي بصحراوي البحيرة

لقي شاب مصرعه، إثر تعرضه لحادث جراء وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة بدر يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لحادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وتم حفظ الجثة وتحرير محضر.

بالانتقال والفحص تبين وفاة محمد موسى محمد سيد 27 سنة مقيم محافظة القليوبية، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم

كان قد أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم أتوبيس وتروسيكل بالطريق الدولي الساحلي نطاق كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة بمستشفى إدكو.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «عماد ربيع فتحي مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وأحمد ممدوح سالم، مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن وشعبان الصافي قاسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى إدكو العام لعمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.